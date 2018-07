Su "Comedy Central" le puntate registrate in centro a Ravenna

Le serate di Comedy Central Tour registrate in piazza del Popolo a Ravenna arrivano in tv. Andranno, infatti, in onda su Comedy Central, il canale di Viacom Italia dedicato all’intrattenimento e alla comicità presente in esclusiva su Sky al canale 128.

Il 30 luglio, alle 21, sarà possibile vedere la registrazione della serata del 13 lugli, mentre il 6 agosto, sempre alle 21, quella del 14 luglio.