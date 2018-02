Su Rai 2 un servizio sul progetto "Sguardi in Camera" e sulla mostra

Sabato, a mezzanotte e mezza, andrà in onda su Rai 2 all’interno del programma “TG 2 Storie - I racconti della settimana” un servizio televisivo sul progetto Sguardi in Camera e sulla mostra. La mostra di fotografie e proiezioni si è appena conclusa registrando una grande partecipazione, 1180 visitatori, per le tre settimane di apertura. La giornalista Giovanna Greco, autrice del servizio, ha intervistato Silvia Savorelli e Giuseppe Pazzaglia, curatori e ideatori del progetto e anche due cine-amatori, Claudio Benini e Sergio Trombini.

Le riprese delle telecamere della RAI si sono soffermate poi sulla mostra e sulle immagini dei film di famiglia restaurate e trasferite in digitale da Home Movies Archivio nazionale del film di famiglia. L’esposizione è stata la tappa conclusiva del progetto Sguardi in camera: Ravenna nei film di famiglia e amatoriali, finanziato dall’assessorato alle Politiche e cultura di genere del Comune. Il progetto ha avuto inizio nel maggio 2017 e, attraverso un bando pubblico di raccolta, Sguardi in camera ha invitato i cittadini ravennati a donare i propri film di famiglia e a consegnarli nei punti di raccolta istituito presso l’Istituzione Classense e la Fondazione Casa di Oriani.