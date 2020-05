Successo per il Festival dei burattini online. Ora si pensa all'edizione dal vivo

Si è chiusa martedì 26 maggio la 45esima edizione del Festival Internazionale dei burattini e delle figure Arrivano dal Mare!, una kermesse che quest'anno si è svolta in maniera straordinaria interamente online. Nove rubriche, un convegno internazionale dedicato ai musei dal titolo Figure....dentro la storia: circa 10 appuntamenti al giorno per un totale di 58.

"L'esperimento si è rivelato un grande successo nei confronti del pubblico dei social - comunicano gli organizzatori - durante i sei giorni di festival la pagina facebook ha totalizzato una media di 13.000 interazioni e di 22.000 visualizzazioni dei video, con una copertura di 38.000 utenti. Anche il canale youtube ha conquistato 58 nuovi iscritti, per un totale di 1200 visualizzazioni, destinate ad aumentare nel prossimo futuro, soprattutto se si pensa che il canale è stato aperto il giorno stesso di inizio del Festival. Per tutti coloro che non sono riusciti a vivere in Prima assoluta gli eventi si ricorda che rimarranno on line sulla pagina FB e anche sul canale YouTube".

Si tratta di "Un primo lancio che, però, non vuole risolversi in sé stesso, bensì rielaborare le nuove opportunità di questi mezzi per supportare l'attività di spettacolo dal vivo, una modalità che anche questa estate potrà contribuire a rendere più piacevoli le serate italiane - concludono gli organizzatori della rassegna - Abbiamo, infatti, appena chiuso la versione online, ma siamo pronti per annunciare, fra qualche settimana, la seconda parte del Festival, completamente “dal vivo” come vuole la natura stessa del nostro mestiere, fatto di quella incommensurabile magia che si instaura fra spettatore e attore/ burattinaio".