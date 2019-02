Successo per il "Concerto per Cristiana". I fondi raccolti aiuteranno 5 bimbi brasiliani

Giovedì 31 gennaio alle 20.45 al Teatro Rossini di Lugo si è svolto l’atteso Concerto per Cristiana per continuare il cammino di vita con Cristiana Ferretti, attraverso la novità del concorso canoro per giovani dai 16 ai 25 anni, nelle due sezioni lirica e popolare.

La serata ha visto esibirsi 5 finalisti per ciascuna sezione. Le due giurie, presiedute da Gloria Banditelli cantante lirica e docente al Conservatorio di Ferrara e da Paolo Parmiani, insegnante di musica, autore, regista e attore, hanno decretato vincitori: Ouyang Nuolin di 22 anni, cinese, studente al conservatorio di Parma che ha presentato il pezzo The vagabond di V. Williams, e Sara Pantaleo di 17 anni, di Ravenna, che ha presentato la canzone “Vivere” di Gerardina Trovato. Ad entrambi verrà data una borsa di studio del valore di 1200 euro per lo studio del canto.

La serata, che ha visto l'esibizione di Daniela Pini accompagnata dal maestro Marco Laganà e la conduzione di Gianni Parmiani, si è conclusa con la premiazione svolta dal Sindaco Davide Ranalli e dalla presidente Gianna Babini, dopo aver riascoltato dei brani dalla esibizione di Cristiana Ferretti all’età di 9 anni al suo primo concorso e dalla esibizione del luglio 2011, nella sua espressione più matura e piena di vita.

Con il ricavato dell’evento sarà possibile, oltre ad erogare le borse di studio per i due vincitori, sostenere con una piccola somma l’Associazione Insieme a te, e continuare il sostegno a distanza di 5 bambini dell’opera educativa Sao Charbel di Petropolis in Brasile attraverso la Fondazione AVSI.