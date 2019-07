Successo di pubblico per “Faenza nel Cuore”. Spettacolo e premi con la simpatica Maria Pia Timo

Ha riscosso un grande successo la serata talk-show di “Faenza nel Cuore”. Prevista in piazza della Molinella, la manifestazione si è spostata all'interno del Teatro Masini per le precarie condizioni meteo, ma questo non ha scoraggiato il pubblico che ha raggiunto il teatro cittadino regalando un tutto esaurito.

Il talk show condotto in maniera impeccabile dall'attrice e comica Maria Pia Timo, affiancata per l'occasione dal marito vignettista e scrittore Roberto Pozzi, è stato brillante e pieno di sorprese. Durante la serata si sono esibiti I Masa (che hanno riscosso numerosi applausi e risate), l'eccellente voce di Sara (del duo Isa & Sara) e un emozionato, quanto straordinario Alessandro Ristori.

L'associazione culturale “Faenza nel Cuore” ha premiato Alessandro Briccoli, Carlotta Ragazzini, Massimo Resta, Alice Tomat, Valter Dal Pane alla memoria (per lui presenti i figli e la moglie), Debora Donati, in collegamento video da Punta Marina dove in contemporanea inaugurava il bagno “Insieme a Te” dedicato al marito, Giordano Sangiorgi e Alessandro Ristori che ha ricordato come Faenza per lui sia "sempre nel cuore e questo premio è uno dei più belli ed importanti ricevuti nella mia carriera".

Entusiasta la Presidente della la neonata Associazione culturale e di volontariato Faenza nel Cuore, Francesca Goni che ha dichiarato: “una serata divertente, partecipata e brillante , un'occasione unica per vivere Faenza e per rilanciare quell'entusiasmo che mancava da tempo”.