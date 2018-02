Macabro ritrovamento: si suicida impiccandosi a un albero nel parco

Macabro ritrovamento mercoledì mattina: intorno alle 8, un passante ha notato che nel parco Mendez, in via Ravegnana, c'era il corpo di un uomo appeso a un albero con una corda. Il passante ha immediatamente lanciato l'allarme e sul posto si sono precipitati i Carabinieri e il personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata; purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I Carabinieri da un primo esame sul cadavere dell'uomo, sprovvisto di documenti e che si aggirerebbe intorno ai 30-40 anni, di carnagione chiara, non avrebbero individuato segni particolari che possano fare pensare ad altre ipotesi se non al suicidio.