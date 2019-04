Macabro ritrovamento: i passanti scoprono il cadavere di una donna

Tragico ritrovamento all'alba di lunedì mattina a Lido di Classe. Attorno alle 6.45 alcuni passanti hanno notato in viale Fratelli Vivaldi il corpo di una donna riversa nel cortiletto esterno di una palazzina che dà sulla strada. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Sul posto anche i Carabinieri, il nucleo operativo e il pm di turno Daniele Barberini. Sul cadavere della vittima, una 47enne che abitava nella stessa palazzina, non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un suicidio: sul davanzale all'ottavo piano dello stabile, infatti, è stata ritrovata la borsa della donna, che si sarebbe lanciata da lì nel vuoto.

Foto Massimo Argnani