Si toglie la vita lanciandosi sotto un treno: circolazione dei treni in tilt

Tragedia di San Valentino a Cesena. Un giovane ha perso la vita travolto da un treno in transito. Il dramma si è consumato poco dopo le 11. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Per chiarire la dinamica dell'episodio sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria e della Polizia di Stato del locale Commissariato di Polizia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, anche sulla base di alcune testimonianze, si tratterrebbe di un suicidio.

Il ragazzo ha perso la vita finendo sotto un treno Freccia Rossa diretto a Milano. La vittima ha lasciato sulla banchina uno zainetto e un giubbotto. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa. E' stato cancellato il treno regionale 11534 in partenza da Rimini alle 12.20, mentre la tratta del regionale 6465 è stata limitata alla stazione di Faenza. Questi i treni direttamente coinvolti: FR 9806 Bari Centrale (6:36) - Milano Centrale (13:25); IC 606 Bari Centrale (5:55) - Bologna Centrale (13:00); IC 605 Milano Centrale (7:05) - Taranto (18:26); e RV 2125 Piacenza (8:49) - Ancona (13:53). I treni istradati su percorso alternativo via Ravenna da Rimini a Faenza, con maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti: RV 2130/77666/77910/2130 Ancona (10:45) - Piacenza (15:10) e RV 11535/37695/11535 Piacenza (9:49) - Ancona (14:50).