Parcheggia l'auto e si getta in acqua: così ha scelto di togliersi la vita

I motivi del drammatico gesto al momento sono ignoti. Quel che è certo è che un ultraottantenne ha scelto di farla finita con la vita, gettandosi nelle acque che costeggiano via Antico Squero. Il fatto è avvenuto mercoledì mattina, intorno alle 10. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno scorto la sagoma della persona in acqua. Secondo quanto ricostruito dal personale della Questura di Ravenna, l'anziano ha parcheggiato la sua utilitaria, per poi gettarsi in acqua.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, insieme ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Recuperato il corpo, il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Oltre alla Polizia erano presenti anche i militari della Capitaneria di Porto.