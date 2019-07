Tragedia nella storica bottega: entra per salutare il macellaio e lo trova impiccato

Tragico risveglio per la comunità faentina. Giovedì mattina, intorno alle 6, un uomo che stava passeggiando per il centro storico giunto all'altezza dell'Antica macelleria Bandini, in corso Matteotti, è entrato nella bottega per fare un saluto com'era abituato a fare. Una volta dentro, la macabra scoperta: ha trovato uno dei soci della macelleria impiccato. L'uomo ha subito dato l'allarme e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 64enne.

Sul luogo della tragedia sono arrivate in breve tempo le volanti del commissariato di Faenza che hanno sigillato la zona, raggiunte poi dalla Scientifica, dalla Squadra mobile e dal medico legale. Dopo i rilievi di legge e la prima ispezione sul cadavere, il caso è stato catalogato come suicidio, tuttavia la Squadra mobile sta indagando per fare luce sul caso e sulla dinamica che avrebbe portato l'uomo a compiere il suicidio.

Si tratta di un'attività molto conosciuta nel centro storico manfredo, distante poche centinaia di metri da Piazza del Popolo: nel 2018 il negozio, fondato nel 1955, era stato anche insignito con la targa di 'Bottega Storica'. La notizia del suicidio dell'uomo si è subito diffusa in città, destando grande sgomento tra i faentini.