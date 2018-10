Sul treno senza biglietto si rifiuta di fornire i documenti: denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 34enne nigeriano, per i reati di rifiuto di indicazioni e false dichiarazioni sulla propria identità personale. Nella mattinata di martedì gli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Ravenna sono intervenuti in stazione, all’arrivo del treno regionale proveniente da Castel Bolognese.

Nella circostanza, il capotreno del convoglio ha dichiarato agli agenti di aver sorpreso un viaggiatore sprovvisto di biglietto. Inoltre quest’ultimo, alla richiesta da parte del controllore di esibire un documento di identità, avrebbe dichiarato le proprie generalità scrivendole su un foglio di carta. Quando i poliziotti hanno domandato all’uomo i documenti, questi avrebbe detto loro di esserne sprovvisto. Da un sommario controllo del borsello che il viaggiatore aveva al seguito, però,è emerso un permesso di soggiorno intestato allo stesso, su cui le generalità indicate differivano da quelle scritte in precedenza sul foglio. Per questi motivi il 34enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di rifiuto di indicazioni e false dichiarazioni sulla propria identità personale.