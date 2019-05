Sulle tracce di Greta: premiati gli scolaretti al concorso 'L'energia della natura'

Sono tre le classi delle scuole elementari vincitrici della prima edizione del concorso lanciato da Tozzi Green Book per sensibilizzare i più piccoli sul tema della sostenibilità ambientale ed energetica. La premiazione si è svolta venerdì mattina al prato pascolo fotovoltaico di Sant’Alberto.

Al concorso hanno partecipato dieci classi delle scuole primarie di Ravenna, che si sono rifatte al libro di esordio della casa editrice per bambini, “L’energia della natura”, ambientato proprio al prato pascolo di Tozzi Green, per lavorare sui temi dell’innovazione sostenibile, dell’agricoltura e della pastorizia, costruendo un percorso didattico a misura di bambino. Creativi e in alcuni casi “preveggenti” gli elaborati che la giuria si è trovata a valutare, segno che il vento ispirato da Greta Thunberg e dai suoi Fridays for Future si sta diffondendo rapidamente tra le nuove generazioni.

Il primo premio è stato attribuito alla 3A della Scuola Muratori con la storia illustrata su cartoncino “E come energia”, il secondo premio alla 4C della Scuola Camerani con il racconto illustrato “Da una giornata disastrosa ad una grandiosa” e il terzo premio alla 3B della Scuola Pascoli con il racconto illustrato “I supereroi energetici”. I vincitori si sono aggiudicati una giornata di esperienze al caseificio Buon Pastore di Sant’Alberto e a bimbi e maestre è stato donato un cestino con i prodotti del caseificio.

Sul fronte didattico, per proseguire il percorso iniziato, a tutte le scuole partecipanti è stato anche regalato il secondo libro edito dalla Tozzi Green Book: “Una casa piena di sole” (scritto da Paola Turroni e illustrato da Valeria Fogato, autrici anche del primo volume) che racconta la storia vera di un progetto di elettrificazione rurale del Perù, frutto della capacità di immaginare strade nuove, diverse e migliori per il mondo e per i suoi abitanti. Già nei prossimi mesi sono in programma nuove iniziative, a partire dal lancio della seconda edizione del Premio che a settembre verrà presentata alle scuole non solo di Ravenna, con l’obiettivo di raggiungere più giovani possibili.