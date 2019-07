SuperEnalotto, sfiorato il super-jackpot: per un solo numero salta il colpo da 181 milioni

Per pochissimo. Bastava "solo" un altro numero per cambiare totalmente vita. Ma già così non potrà certo lamentarsi. A Pinarella di Cervia è stato centrato un "5" da 22.776,66 euro. La fortunata schedina è stata giocata alla tabaccheria "L'Angolo" di viale Emilia 1. Questa la combinazione vincente: 13, 18, 37, 48, 63, 67. Numero jolly 65, numero superstar 23.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 181 milioni di euro, premio più alto in assoluto nella storia del gioco e primo al mondo. L’ultimo avvistamento è stato un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Emilia Romagna il 6 manca dal 22 novembre del 2014, con 40,2 milioni di euro vinti a Sassuolo.