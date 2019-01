Riapre il supermercato rinnovato: e di fianco inaugura una nuova farmacia

Giovedì alle 9 riapre in zona Bassette il Conad di via Achille Grandi, dopo alcuni giorni di chiusura per ristrutturazione interna. Il negozio, gestito dalla cooperativa Cofra, si presenterà con i reparti freschi potenziati e con la novità della gastronomia calda, che ogni giorno proporrà ai clienti piatti preparati in negozio, oltre al reparto pane a self service e l’attenzione al risparmio energetico, grazie all'introduzione di un sistema di illuminazione interno interamente a led.

"L’attenzione alla sostenibilità ambientale ci ha portato a fare scelte innovative - commenta il presidente di Cofra, Celso Reali – dalla sostituzione dei neon con i led fino alla postazione di ricarica auto elettriche che entrerà in funzione nel giro di pochi giorni". A fianco del supermercato inaugurerà nella stessa giornata, al civico 4, la nuova farmacia “Bassette”, che osserverà l’orario di apertura dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 19,30. La nuova farmacia offrirà il servizio “farmacup”, ovvero la possibilità di prenotare visite specialistiche, esami di laboratorio e strumentali.