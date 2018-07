Svaligiano un appartamento, ma ad attenderli sotto la casa della vittima c'era la Polizia

Due ladri sono stati arrestati grazie a un'operazione, organizzata in pochi minuti, della Questura di Forlì. I malviventi, due nomadi di 29 e 28 anni, quando sono scesi dalla casa appena svaligiata hanno trovato ad attenderli in strada diversi poliziotti della Squadra Mobile e delle Volanti. Furto in flagranza, questo il reato contestato. La refurtiva, invece, è tornata nella disponibilità del legittimo proprietario appena pochi secondi la conclusione della razzia.

L'operazione ha avuto luogo giovedì mattina in un appartamento di viale della Libertà. Tutto ha avuto origine, una mezzora prima, a Faenza. E' qui che un forlivese di circa 60 anni si è visto derubare la macchina che si trovava parcheggiata al cimitero, lasciata in sosta, aperta e con le chiavi di casa dentro. Una disattenzione fatale che, purtroppo, continuano ad avere troppe persone, magari ritenendosi al sicuro per il fatto che si assenteranno pochi minuti. I ladri hanno quindi trovato le chiavi e reperito l'indirizzo di casa dalla documentazione presente nella vettura. Ed è così che da Faenza si sono subito recati in scooter a Forlì. La vittima si è accorta poco dopo di quanto era successo e ha subito allertato la Polizia. Il Commissariato di Faenza ha così avvisato tempestivamente la Questura di Forlì e tale celerità ha avuto successo.

Gli agenti della Squadra Mobile, infatti, si sono subito appostati sotto la casa della vittima e poco dopo hanno visto due giovani arrivare con uno scooter. Tolti i caschi hanno indossato cappelli poco vistosi e abbastanza comuni in questo periodo per ripararsi dal sole. Con molta disinvoltura hanno quindi aperto la porta, come se fosse casa loro. Gli agenti, però, li tenevano già nel mirino e hanno avuto la conferma che si trattava di due sospetti dopo il controllo sulla targa del motoveicolo, risultata inesistente. E di fatti era solo un adesivo molto verosimile posto sopra la targa vera. In pochi minuti, intanto, i ladri sono penetrati in casa, ripulendo la camera da letto di preziosi in oro e argento, denaro e una collezione di francobolli, il tutto per circa 1.500 euro di valore della refurtiva. Tuttavia non se la godranno: in strada erano già appostati i poliziotti, pronti ad arrestarli a colpo sicuro. In manette sono quindi finiti due nomadi sinti, senza fissa dimora, con numerosi precedenti e domiciliati in un campo rom del Bolognese. Processati per direttissima (pm Lucia Spirito, giudice Castellano), sono stati disposti gli arresti domiciliari nel campo rom di provenienza.

Gli inquirenti mettono in rilievo il profilo criminale dei due arrestati, che erano molto mobili, non hanno utilizzato arteria particolarmente sorvegliate per venire da Bologna, non avendo usato l'autostrada, ma soprattutto non erano dotati di cellulari e quindi difficilmente tracciabili nei loro movimenti. La raccomandazione della Polizia ai cittadini è di tutelarsi con attenzioni minime, come chiudere sempre e comunque l'auto, anche se si scende pochi istanti per prendersi un caffè al bar, e non lasciare mai le chiavi di casa in macchina.