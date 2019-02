Svastiche sulla sede di CittAttiva e Arcigay: scoperto il responsabile

La Polizia locale, a conclusione di indagini condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica, ha individuato l’autore degli atti di imbrattamento ai danni della sede di CittAttiva, tra cui delle svastiche, commessi nei mesi scorsi per motivi ancora da accertare. Si tratta di un 55enne, residente nella Provincia e senza precedenti specifici, ritenuto responsabile delle scritte e delle svastiche realizzate con una bomboletta che gli è stata sequestrata.

Il 12 febbraio sulle vetrate di CittAttiva che affacciano su via Carducci erano comparse due svastiche blu, proprio nel punto in cui era esposta la bandiera di Arcigay. Non solo: non sono stati risparmiati neanche gli splendidi murales che affacciano sui Giardini Speyer, in particolare quello che rappresenta una barca sulla quale navigano Galla Placidia, Dante Alighieri e alcuni migranti. Una grossa "X" nera, infatti, era stata tracciata sul bambino migrante posto sul fondo della barca. Nella stessa serata alcuni volontri avevano poi ripulito gli imbrattamenti.

