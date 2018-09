Sventrarono una cassaforte per rubare migliaia di euro di gioielli: presi tre giovani

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo, nella prima mattinata di mercoledì, hanno eseguito l’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Ravenna a carico di tre giovani, due magrebini e un rumeno già noti alle forze dell'ordine, residenti nel lughese, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

Le ordinanze eseguite rappresentano l’esito dell’operazione “Estate Sicura” portata a termine dai militari del Norm, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Ravenna, che attraverso un'attività d’indagine strutturata nel tempo ha consentito di identificare i giovani in questione quali autori di un furto in abitazione commesso a Lugo il 7 luglio 2018. Nella circostanza i tre stranieri, entrati nell’abitazione forzando una finestra, si sarebbero messi alla ricerca della cassaforte e, una volta individuata, sono riusciti a "smurarla" al fine di portarla in un luogo sicuro dove poter procedere con calma alla sua apertura per sottrarre i preziosi contenuti, del valore di varie migliaia di euro. L’indagine ha consentito di ricostruire compiutamente i movimenti e le azioni delle persone in questione, la cui attribuzione di responsabilità è sfociata nell’applicazione delle ordinanze restrittive a loro carico determinandone la cattura e il trasferimento nel carcere di Ravenna, dove sono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.