Sversamento di digestato nel Bevano: morte centinaia di pesci. Interviene l'Arpae

Un ingente sversamento di digestato, un materiale utilizzato come fertilizzante in agricoltura, è avvenuto nell’entroterra e attraverso il torrente Bevano ha raggiunto il mare. A quanto sembra da una prima ricostruzione dei tecnici di Arpae Emilia-Romagna, prontamente intervenuti dopo diverse segnalazioni, la fuoriuscita si sarebbe verificata in un’azienda in zona San Pietro in Campiano: dopo essersi riversato nel canale Erbosa, ha raggiunto il Bevano causando anche una consistente moria di pesci tra cui carpe, cefali e anguille, per poi raggiungere il mare.



Come sottolinea una nota “la scarsità di acqua proveniente dai canali e dal torrente da un lato e la risalita della marea dall’altro, oltre alla conformazione del Bevano stesso, ha favorito la “non dispersione”. È difficile al momento ipotizzare i tempi di risoluzione del problema ambientale". Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali, il servizio di Area Romagna e i Consorzi di bonifica del territorio.