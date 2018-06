Camion sversa una notevole quantità di carburante e crea forti disagi

Disagi alla circolazione nel tardo pomeriggio di lunedì nella zona della tangenziale di Faenza, all’altezza di Ponte Rosso, per per una grossa perdita di olio in strada. Un mezzo pesante in transito per via Argnani e via Batticuccolo, arterie interdette al traffico pesante (il divieto è per tutti i mezzi al di sopra delle 44 tonnellate) ha sversato una notevole quantità di lubrificante. Subito sono intervenuti la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia di Stato.

Le vie Argnani, Batticuccolo e il Ponte Rosso sono state chiuse al traffico per motivi di sicurezza. Pronto l’intervento delle squadre per la manutenzione stradale che hanno utilizzato, sui tratti stradali citati in precedenza e su di lungo la tangenziale, sabbia per assorbire l’olio. Il traffico è circolato su una sola corsia sulla tangenziale dallo svincolo via Batticuccolo fino all’innesto con la via Emilia in direzione Bologna. Il camionista non si è fermato ed ha proseguito la sua marcia. La polizia locale sta procedendo per rintracciarlo e identificarlo.