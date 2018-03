Sviluppo della Bassa Romagna, a Lugo la firma del patto strategico

Mercoledì alle 10 al Salone estense della Rocca di Lugo, in piazza Martiri 1, ci sarà la presentazione del Patto strategico per lo sviluppo economico e sociale della Bassa Romagna. Il Patto definisce azioni prioritarie e obiettivi territoriali, coniugando il ruolo dell’Unione con l’esigenza di valorizzare le singole identità locali, coinvolgendo gli organi di rappresentanza istituzionale, i cittadini, le parti sociali ed economiche attraverso nuovi meccanismi di governance.

“Questo Patto è frutto di un lungo percorso partecipato che mira a fare dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna il luogo in cui coordinare e mettere a sistema i servizi a favore delle famiglie e delle imprese e le politiche di sviluppo territoriale - ha sottolineato il presidente dell’Unione Luca Piovaccari -, nella consapevolezza che solo la dimensione sovracomunale possa garantire adeguati investimenti e le professionalità necessarie per realizzare progetti significativi. Molto lavoro è stato fatto su welfare, sicurezza, semplificazione, politiche energetiche. Per questa nuova fase di discussione abbiamo scelto di parlare di patto, e non più di piano, strategico per sottolineare la centralità del confronto con i principali attori pubblici e privati, come associazioni di categoria, sindacati, ordini professionali, scuole, imprese e terzo settore. Vogliamo costruire una visione dei nostri territori nella quale ogni soggetto si senta realmente coinvolto in quanto parte attiva del progetto e non semplice portatore di istanze che altri devono tradurre in azioni concrete”.

L’obiettivo del Patto è quello di far sì che la Bassa Romagna diventi un territorio socialmente responsabile, in grado cioè di coniugare lo sviluppo economico con la coesione sociale.



Al Salone estense interverranno: Luca Piovaccari, presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna; Marco Bellosi, referente del Tavolo dell’imprenditoria della Bassa Romagna; Sergio Baldini, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali della Bassa Romagna; Mattia Galli, in rappresentanza degli ordini e collegi professionali della provincia di Ravenna; Milla Lacchini, a nome degli istituti scolastici superiori della Bassa Romagna. Le conclusioni saranno affidate a Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna. Coordina Nadia Carboni, dirigente del Servizio Promozione territoriale, Governance e Comunicazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Al termine della presentazione ci sarà la sottoscrizione del patto, nonché un brindisi con tutti i presenti, offerto da Cevico.