Svolta nella manutenzione stradale: un unico appalto per rendere più tempestivi gli interventi

Individuare un unico operatore economico al quale affidare gli interventi di manutenzione della rete stradale comunale, sia ordinari che urgenti, per renderli più tempestivi. È ciò che intende fare il Comune attraverso lo strumento dell’accordo quadro. Si tratta di una particolare forma di contrattazione alla quale è possibile ricorrere qualora la stazione appaltante, in questo caso l’amministrazione comunale, abbia bisogno di accorpare lavori ripetitivi, omogenei e di non rilevante entità.

Nell’ultima seduta, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani, la giunta ha approvato gli elaborati propedeutici all’avvio della procedura attraverso la quale sarà individuato il soggetto con il quale il Comune stipulerà l’accordo quadro. L’appalto, quadriennale, sarà affidato a seguito di procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’ammontare massimo dei contratti applicativi da aggiudicare non potrà eccedere il tetto di spesa complessiva di 14,4 milioni oltre Iva.

“In questo modo – dichiara l’assessore Fagnani - si raggiungerà un coordinamento unitario di tutte le attività manutentive e non sarà necessario procedere a diverse e numerose gare d’appalto e stipulare altrettanti contratti di modeste dimensioni, con tutto ciò che questo comporterà in termini di snellimento delle procedure e conseguente maggiore velocità di intervento”.

Le principali tipologie di interventi previste all’interno dell’accordo quadro saranno: lavori urgenti e non urgenti di manutenzione straordinaria e ordinaria di strade, segnaletica e rete fognaria; opere per il miglioramento della circolazione e il potenziamento della sicurezza; manutenzioni, adeguamenti e realizzazioni di impianti di fermata del trasporto pubblico. Tali interventi, non predeterminati nel numero, saranno individuati dal Comune nel periodo di vigenza dell’accordo quadro, in base alle necessità che emergeranno.