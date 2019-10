Svolta nelle indagini, arrestato l'accoltellatore di Cervia

I carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima hanno rintracciato e arrestato il presuto autore del tentato omicidio che, lo scorso 8 ottobre, aveva visto un 30enne tunisino venire ferito gravemente da una coltellata. Ad essere ammanettato è stato un connazionale 33enne che è stato sottoposto a fermo di polizia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti dell'Arma, il presunto autore era entrato in azione verso el 3 di notte quando si era impossessato di 500 euro appartenenti alla vittima. Il 30enne, accortosi del furto, aveva reagito e il connazionale non aveva esitato a scagliargli un fendente all'addome per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce. Il ferito, soccorso dal personale del 118, aveva riportato una lesione molto seria tanto che era stato ricoverato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena dove i medici si erano riservati la prognosi. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di risalire al 33enne che, nel frattempo, aveva abbandonato la Rmagna e si era rifugiato in provincia di Mantova.