Taglio del nastro per la motonave che collega città e mare: le corse e i servizi

Ha inaugurato mercoledì alla testata Darsena, ma le corse partiranno ufficialmente solo giovedì, la motonave "Stella Polare" che collegherà la città al molo di Marina di Ravenna e Porto Corsini. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto per la valorizzazione della Darsena vincitore del “bando periferie”. Hnno partecipato all'inaugurazione, tra gli altri, il sindaco Michele de Pascale e l’assessore all’Urbanistica Federica Del Conte.

“E’ una delle prime iniziative – commentano il sindaco de Pascale e l’assessora Del Conte – con le quali cominciano a concretizzarsi gli interventi del progetto ‘Ravenna in Darsena – il mare in piazza’. Non poteva esserci debutto simbolicamente più bello, dal momento che grazie alla motonave Stella Polare la Darsena e il mare diventano ‘letteralmente’ più vicini. Sarà davvero suggestivo raggiungere Marina di Ravenna e Porto Corsini navigando dalla città, con la possibilità di andare dai lidi alla scoperta delle bellezze naturali del nostro territorio in bicicletta, e viceversa arrivare a Ravenna dal mare. La stessa presenza di Stella Polare creerà un richiamo ancora maggiore attorno alla Darsena e il servizio sarà sicuramente attrattivo tutto l’anno, grazie alla possibilità di effettuare visite guidate, nonché pranzare e cenare a bordo”.

Orari delle corse e costi

Ogni corsa avrà una durata di circa 50 minuti e costerà 5 euro, mentre usufruendo di andata e ritorno sarà possibile pagare solo 8 euro (bambini gratis fino ai 10 anni); l'eventuale trasporto della bicicletta costa due euro a testa (gratuito per bambini fino a 10 anni). A bordo sarà possibile noleggiare bici, fare colazione, aperitivo, consumare il pranzo o la cena, ma anche organizzare feste e cerimonie. Ogni giorno dalla Darsena partiranno due corse, una alle 8 e una alle 14.30; il venerdì e il sabato se ne aggiungerà una alle 23, mentre la domenica si potrà prendere la motonave anche alle 19.30 e alle 21.30. Da Marina di Ravenna alla Darsena, invece, partirà tutti i giorni una corsa alle 12; dal lunedì al sabato una corsa alle 19.30, solo il sabato e la domenica anche una corsa alle 4 del mattino e la domenica, inoltre, tre corse alle 16.30, alle 20 e alle 23.