Tamponata in A14, finisce a processo per omicidio colposo

La sua auto fu tamponata in autostrada, ma lei è finita a giudizio per l'omicidio colposo della collega che viaggiava seduta dietro. Un'avvocatessa di Roma, il 10 giugno 2016, morì in un incidente stradale in A14 nel territorio di Solarolo. L'auto a bordo della quale si trovava come passeggera fu tamponata in terza corsia da una Mercedes, come riporta l'Ansa. Il conducente, un 79enne del bolognese, è stato condannato in abbreviato a due anni. Ma la Procura ravennate aveva chiesto il giudizio anche per l'avvocatessa bolognese alla guida della vettura tamponata, nell'ipotesi che avesse frenato improvvisamente, senza motivo. E il Gip ha disposto il processo. "Faremo il dibattimento - ha detto il suo difensore, avvocato Roberto D'Errico - ma dico solo che le fonti di prova a carico della mia assistita sono una consulenza tecnica del Pm secondo cui la situazione è dubbia e non sostiene l'ipotesi di accusa e un rapporto di polizia giudiziaria per cui lei non c'entra nulla".