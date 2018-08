Tanta generosità per Briciola: la gattina salvata in strada operata grazie alle offerte

Gara di solidarietà per Briciola, la bella gattina bianca e grigia recuperata il 20 luglio in via Garavini a Ravenna con una frattura scomposta del bacino. In pochi giorni le volontarie di Claima, l'associazione che si occupa di incentivare le adozioni degli ospiti a quattro zampe del canile di Ravenna, sono riusciti a raccogliere oltre 800 euro, arrivando così a coprire le spese di intervento e cure post operatorie (che ammontavano a 700 euro più Iva). "Siamo commosse e immensamente grate per la fiducia che ci è stata accordata, e per la grande generosità degli amici di Briciola", sono le parole delle volontarie.

Per quanto riguarda le sue condizioni di salute, Briciola dopo l'intervento è stata sottoposta a terapia con antidolorifico ed antibiotico. Una volta dimessa, è stata ospitata a casa della volontaria che l'aveva soccorsa. "Non dà segni di sofferenza e già dopo pochi giorni si è rimessa in piedi, anche se deve limitare i movimenti e per questo è ricoverata nel gabbione "di convalescenza", dove può fare solo piccoli spostamenti per non compromettere il buon esito dell'operazione - viene evidenziato -. L'appetito non le manca. Ed è una gattina dal carattere d'oro. Fra circa un mese si effettueranno le radiografie di controllo".