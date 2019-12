Tante donazioni per il coro 'Allegre Note' alla maratona di Telethon

Anche quest'anno il coro "Allegre Note", guidato dalla musicista ravennate Simona Santini in collaborazione con la collega Elena Giardini, si è brillantemente esibito nella maratona benefica di Telethon. Nella magica atmosfera natalizia creata all’interno della filiale Bnl di Piazza del Popolo, i giovani cantori (dai sette ai quattordici anni) hanno eseguito, con grazia e precisione, sette brani musicali a due voci. Si è trattato di una iniziativa di grande solidarietà rivolta soprattutto ai più piccoli, per una sorta di messaggio dei “bambini per i bambini” arricchito da sorrisi, buona musica e tante donazioni.