Tante famiglie all'open day della scuola di disegno Tommaso Minardi

Un centinaio di persone, per lo più genitori con bambini, hanno preso parte sabato all’open day organizzato dalla scuola di disegno Tommaso Minardi, che si è svolto nei nuovi spazi all’interno del complesso Faventia Sales ex Salesiani, inaugurati nell’occasione. Le nuove aule saranno destinate alle attività rivolte a bambini e ragazzi e alla sperimentazione di formule didattiche interdisciplinari da realizzarsi in collaborazione con la scuola di Musica “Giuseppe Sarti”, da poco trasferita all’interno dello stesso complesso, e che ampliano la gamma dei corsi ospitati nella sede storica di via Ughi 3 a Faenza.

Particolarmente apprezzate dai presenti le atmosfere create dal connubio arte e musica interpretato dai giovani musicisti della scuola Sarti, che hanno eseguito brani ispirati alle opere artistiche presenti. Un connubio destinato a essere la caratteristica peculiare di una esperienza di didattica interdisciplinare e sperimentale condivisa dalle due scuole artistiche, Minardi e Sarti, entrambe gestite sul piano organizzativo dalla Scuola Angelo Pescarini Arti e Mestieri. L’evento è stato inoltre arricchito dalla partecipazione attiva di artisti quali il designer Giovanni Delvecchio, che ha presentato costruzioni di design legate al legno tema di un suo prossimo workshop, e la storica dell’arte Viola Emaldi che ha creato una installazione ispirata alla mitologia classica, mentre i docenti Antonella Bassenghi e Mirco Denicolò hanno svolto brevi lezioni a scopo divulgativo.