Tante migliorie al canile dopo i lavori: anche una targa in mosaico creata dagli studenti

Il posizionamento della nuova insegna a mosaico, realizzata dal Liceo Artistico Nervi Severini, è stato mercoledì l'occasione di una visita al canile comunale per l'assessore ai Diritti degli animali, Gianandrea Baroncini, che ha verificato anche i lavori di miglioria recentemente portati a termine. Hanno partecipato tra gli altri il consigliere comunale Alvaro Ancisi, presidente della commissione “Ambiente, sanità pubblica, qualità della vita e diritti degli animali”, docenti e studenti dell’Artistico.

L'opera a mosaico, nata dall'idea di uno studente, è stata realizzata grazie all'interessamento dei due dirigenti scolastici che si sono succeduti – prima Marcello Landi e ora Maria Teresa Buglione, anch’essi presenti mercoledì - e di alcune insegnanti. Il progetto, approvato dalla giunta, anche nell'ottica di valorizzare la tradizione del mosaico ravennate, ha previsto la realizzazione della targa da esporre sul muro esterno del canile comunale, di dimensioni 130X130 centimetri, interamente opera degli alunni della scuola. Il Comune si è fatto carico delle spese per il materiale utilizzato.

Dopo l'esposizione della targa è stato effettuato il sopralluogo e si è presa visione degli ultimi lavori effettuati, ovvero l'area per l'accoglienza dei cuccioli, separata dalle altre zone e accessibile anche dall'esterno, e la sala per la toelettatura dei cani ospiti del canile. Sono state, inoltre, rifatte ex novo le canalette di scolo di tutti i box, ed è stata posizionata la rete anti salto nelle zone che ne erano sprovviste. Altre migliorie, sempre nell'ottica del benessere dei cani, sono state il prolungamento di alcune grondaie provenienti dalle tettoie dei box e l'adattamento dell'impianto elettrico di alcuni box per permetterne il riscaldamento con lampade a raggi infrarossi.

L'assessore ha ringraziato gli operatori, i volontari e i cittadini che continuano a visitare il canile e si impegnano nei percorsi proposti per le adozioni dei cani. Ha ricordato che il canile comunale è anche un punto di riferimento per l'informazione e l'orientamento di tutti coloro che decidono di accogliere un cane e di detenerlo nel rispetto del suo benessere, ma anche di quello degli altri cittadini e delle regole fondamentali per la pulizia e il decoro delle città, del centro storico, delle aree di sgambamento. Al canile vengono proposti percorsi di adozione seri e i cani resi disponibili per l'adozione sono già conosciuti e testati, sia dal punto di vista sanitario che del comportamento.

Hanno reso possibile la realizzazione della nuova targa i docenti Elena Pagani, coordinatrice del progetto, Paola Naprini e Marinella Tassinari (assistenza tecnica e loghi) e gli alunni Vincenzina Ignini, Maria Teresa Giorgetti, Asia Carbonetta, Kevin Verrocchio, Francesco Messina, Arianna Zama, Enrico Nicoletti, Simone Benedettini, Dana Donnoli, Rebecca Mantovani, Marika Dall’Omo, Carlotta Bissi, Ilaria Cruciani, Amanda Soares, Angela Tramarin. Giulia Baschetti, Benedetta Zanella.