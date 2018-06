Tante visite alla fregata "Federico Martinengo” della Marina Militare

Domenica sarà ancora possibile visitare la Fregata europea multi missione "Federico Martinengo” della Marina Militare Italiana, in occasione di Valore Tricolore. Le visite alla nave ormeggiata al porto canale di Marina di Ravenna (banchina Fabbrica vecchia, via Fabbrica Vecchia 5) sono infatti in programma anche nella giornata di domenica dalle 9 alle 14, vista l’alta affluenza di pubblico nei primi due giorni. Tante le visite nella prima giornata di manifestazione.