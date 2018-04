Tanti eventi in città: modifiche alla viabilità nelle strade del centro

Nei prossimi giorni sono previste diverse modifiche alla viabilità a Faenza per la concomitanza di due eventi. Martedì 24 e mercoledì 25 aprile per la festa annuale della parrocchia di San Marco, dalle ore 14.00 alle 23.00 saranno vietate la circolazione e la sosta (su entrambi i lati) in via Mascagni, nel tratto di strada compreso da via Verdi a via Wagner. Inoltre, mercoledì 25 aprile, dalle ore 8.00 alle 23.00, il divieto di circolazione e sosta sarà esteso anche in via Verdi, nel piazzale antistante il sagrato della chiesa.

Sempre mercoledì 25 aprile, in occasione delle celebrazioni del 73esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, dalle ore 9.00 alle 13.00 sarà i vietata la circolazione di tutti i veicoli in viale Baccarini, nel tratto compreso dall’incrocio con via Tolosano fino all'intersezione con via Campidori. Divieto di sosta, inoltre, su entrambi i lati di viale Baccarini, nel primo tratto dall'intersezione con via Tolosano per circa 70 metri. Nel controviale Baccarini saranno vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli in un tratto di circa trenta metri, su entrambi i lati della strada, a partire da viale Baccarini.