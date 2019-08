Tanti eventi nel territorio faentino: modifiche a viabilità e sosta

Sabato 31 agosto sono programmate diverse modifiche alla viabilità a Faenza per la concomitanza di alcuni eventi. Nel parcheggio di via Aldo Lesi, a Faenza, per una gara ciclistica giovanile saranno vietate la circolazione e la sosta, dalle ore 12.30 alle 18.30, in tutta l’area del parcheggio compresa da via Lesi fino all’area di sosta riservata ai residenti. Per tutta la giornata di sabato – dalle ore 8.00 fino alle 24.00 – divieto di circolazione inoltre in via Granarolo, nel tratto comunale di collegamento con la via Borghetto di Sant’Andrea, per una dimostrazione di motoaratura. Il divieto riguarda un tratto di strada di quasi trecento metri, a partire da cinquanta metri prima della chiesa di Sant’Andrea e proseguendo in direzione Borghetto di Sant’Andrea. Infine, a Granarolo Faentino, per la festa di vicinato promossa dal centro sociale, saranno vietate – dalle ore 18.00 alle 24.00 – la circolazione e la sosta delle auto in tutta la piazza Manfredi.

