Tanti eventi per la Settimana nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione

Anche quest'anno si terrà su tutto il territorio nazionale la Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, dedicata al tema "politiche dell’acqua, motore di vita e investimento per l’economia". Nella settimana dal 19 al 27 maggio i Consorzi saranno presenti sui territori con iniziative volte alla diffusione delle loro attività nel campo della gestione dell’acqua per l’agricoltura, la difesa territoriale ed ambientale. Durante questa settimana si potranno visitare i due impianti storici del Consorzio di Bonifica della Romagna, Fosso Ghiaia e Madonna del Pino, protagonisti della “Ravenna Milano Marittima off the road” svoltasi con oltre 400 partecipanti domenica 6 maggio.

Per diffondere la cultura della bonifica, il Consorzio si affianca al Comune di Ravenna, Trail Romagna, Persone in Movimento, Darsena Pop Up, Comitati Cittadini Lido di Dante, Porto Fuori, Lido Adriano, Ponte Nuovo, Canoa Uisp Ravenna, Aquae Sport Center, Ass. Pesca Sportiva e TartaClub di Forlì, nella realizzazione di tre importanti eventi: sabato 19 maggio a Ravenna con “A spasso sulla Lama-Dalla Chiusa San Marco alla Darsena di Città” (partenza ore 9.30 dalla chiusa di S Marco - ore 10 da Kirekò) mentre a Cesena, sempre il 19, si terrà la “Giornata della Tartaruga” (14.30- 17.30), in collaborazione col Tarta Club Italia, presso l’Impianto “Pianura Cesenate” che ospita il Centro per il recupero delle tartarughe esotiche, dannose se rilasciate nei canali di bonifica. Infine, il 20 maggio si terrà la discesa dei Fiumi Uniti piedi e in bici (partenza Chiusa San Marco, ore 9.00 -13 km) che accompagnerà la discesa del fiume in canoa. Nel capanno della Chiusa di S. Marco sarà allestita una mostra che racconta la storia della Chiusa e dei suoi territori mentre a Lido di Dante, alla fine del percorso, si potrà visitare la mostra “Tra fiumi, valli e pinete – Idrografia e bonificazione del territorio classicano dal 1500 ad oggi” a cura del Consorzio di Bonifica della Romagna e dell’associazione Classe Archeologia e Cultura.