Tanti giovani "poliglotti" premiati ai "Language games"

Lavoro, amici, nuove esperienze. Qual è il comune denominatore? La conoscenza delle lingue straniere. Infatti è innegabile che, in un contesto sempre più globalizzato, conoscere più lingue non dà solo una marcia in più, ma risulta una capacità indispensabile per lavorare, studiare, viaggiare e comunicare con tutte le persone che si incontrano. E’ su questo che ha puntato l’Istituto Comprensivo Cervia 2, investendo molto nell’apprendimento delle lingue straniere: attraverso madrelingua, corsi di recupero e di potenziamento, progetto Clil, scambi culturali, progetti di partenariato, spettacoli teatrali in lingua, conseguimento delle certificazioni Trinity, utilizzo della tecnologia allo studio delle lingue e il nuovissimo laboratorio linguistico mobile.

Tutto ciò ha avuto un eccellente riscontro nei giorni scorsi: gli alunni cervesi hanno conquistato i primi posti al concorso “Language Games” andato in scena a Ravenna. Primo in lingua inglese Riccardo Prati della terza B, primo in lingua tedesca Manuel Stella della terza D, secondo in lingua tedesca Edoardo Dell’Accio della terza E, sesta in lingua spagnola Swami Fusaroli della terza B.

“Questi successi - afferma soddisfatta la dirigente Mariapia Metallo - sicuramente sono stati raggiunti grazie al costante lavoro profuso dalle docenti Raffaella Valzania, Carmelina Dondiego e Giulia Mazzavillani e dall’impegno degli studenti, ma anche da tutto ciò che è stato investito per lo studio delle lingue straniere: promuovere le lingue straniere è davvero un ottimo investimento".