Tanti interventi per la rivitalizzazione delle aree artigianali cervesi

Il Comune di Cervia – Assessorato alle Attività Economiche, Confartigianato e Cna sono i promotori di un percorso di confronto con le imprese del territorio, per definire e condividere l’attuazione di un programma di interventi per la rivitalizzazione economica e la rigenerazione urbana delle aree artigianali della città.

L’iniziativa si inserisce nel ciclo di laboratori “QuièOra” dedicati alla formulazione di proposte capaci di coniugare le attenzioni del pubblico con quelle delle imprese. Scopo dei laboratori è di comporre le diverse leve economiche (produttive-competitive, turistiche- territoriali) sia in favore delle singole realtà (imprese insediate e da insediare) che del comparto nel suo insieme, valutando sinergie inedite tra artigianato, commercio, servizi.

Rivitalizzazione economica, rigenerazione urbana, innovazione strategica sono i tre asset che emergono dal panorama nazionale e internazionale come “vincenti” nel creare nuove opportunità nelle aree artigianali di piccole-medie dimensioni: la maggior parte degli interventi mirano a stimolare e valorizzare sinergie tra piccole-medie imprese del commercio, dell’artigianato e dei servizi, interventi che poi si innestano nel rilancio dell’immagine urbana, a livello estetico-architettonico, socio-culturale e ambientale. La sfida è realizzare un “prodotto-area” che integri attrezzature, funzioni e comunità, innalzi la vitalità del territorio, attragga capitali da investitori e nuove imprese. Gli obiettivi correlati a questa sfida sono molteplici: ridefinire l’identità del comparto attraverso la qualificazione urbana e le eccellenze di impresa, avviare processi capaci di accompagnare e stimolare progetti di sviluppo innovativo del comparto, vitalizzare il comparto attraendo l’insediamento di nuove imprese e nuovi servizi, sviluppare la competitività di rete di imprese attraverso pratiche pubblico-privato, stimolare il turismo artigianale promuovendo la cultura d’impresa cervese.

Il percorso parte in via sperimentale dall’area produttiva di Montaletto, dove negli anno sono stati realizzati alcuni investimenti, come l’infrastrutturazione di rete per banda ultra larga, il potenziamento della videosorveglianza con l’installazione di nuove videocamere, la riqualificazione di via dell’Industria e via del Lavoro. Il primo appuntamento è lunedì 11 febbraio (ore 20.00) a Montaletto, in via dell’Industria, 15 c/o “palazzina dell’orologio”. L’incontro rappresenta l’avvio del percorso, che parte con una prima sperimentazione a Montaletto che, se si rivelerà efficace, sarà possibile estendere anche alle altre aree artigianali del Comune. E’ denso il programma di attività previste nelle prossime settimane: ascolto (intervista singola) di tutte le realtà presenti nell’area, censimento delle imprese con la raccolta di dati quantitativi e qualitativi (filiere d'eccellenza, marchi e brevetti, PMI innovative, ecc…), workshop di definizione delle proposte, educational tour nell’area per presentare le prospettive condivise a soggetti esterni (investitori, potenziali nuove imprese, business angel, ecc…). Oltre ai temi più classici (qualità urbana, servizi per le imprese), il percorso sarà l’occasione per esplorare nuove frontiere come la promozione della cultura d’impresa, la responsabilità sociale territoriale, il marchio d’area, l’insediamento di acceleratori e incubatori d’impresa, la valorizzazione delle attività artigianali ad impatto turistico.