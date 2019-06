Tanti partecipanti alla Festa dei vicini a Villa Prati

Hanno preso il via giovedì da Villa Prati gli appuntamenti dell’estate 2019 della Festa dei Vicini. I residenti nella frazione si sono ritrovati presso la Câ di Prè per condividere una cena in allegria. Durante la serata Emidio Galassi ha proposto il suo spettacolo Fumo, fuoco e fiamme. Era presente il sindaco Eleonora Proni. L’iniziativa, promossa dal Comune di Bagnacavallo e dai Consigli di Zona per festeggiare il piacere di stare assieme fra tavole imbandite, animazioni e chiacchiere, proseguirà nelle prossime settimane.

È ancora possibile aderire alla tappa bagnacavallese della Festa dei Vicini, fissata per venerdì 28 giugno. Scadono infatti il 15 giugno i termini per presentare la propria richiesta all’Ufficio Cultura, Comunicazione e Partecipazione. Il modulo di adesione può essere scaricato dal sito del Comune oppure ritirarto presso l’ufficio, in piazza della Libertà 12. È possibile inoltre richiedere la chiusura delle strade per il periodo di svolgimento della festa. Le modalità di partecipazione sono semplici: contattare i propri vicini di casa e mettersi d’accordo per allestire una cena o una merenda lasciando spazio alla creatività e alle abilità di ciascuno.