Tanti turisti per le festività natalizie: "250mila euro investiti sulla promozione"

"Un Natale e Capodanno che sta dando buoni risultati per quanto riguarda le presenze turistiche, anche se il bilancio verrà fatto dopo il 6 gennaio". L'assessore regionale al turismo Andrea Corsini esprime soddisfazione sui primi dati turistici della stagione natalizia della città dei mosaici. “250.000 euro la cifra che ha messo a disposizione di Visit Romagna la Regione per il Natale e il Capodanno nel nostro territorio - spiega Corsini - Una promozione consistente che ha permesso di far conoscere le nostre attività natalizie in tutta Italia. Abbiamo lavorato intensamente per raggiungere con eventi e performance artistiche come il videomapping di Ravenna e i Villaggi di Natale come quelli di Cervia e Milano Marittima un numero sempre maggiore di persone. Un Natale di alto livello che sta dando anche buoni riscontri, grazie all’intenso lavoro della Regione Emilia Romagna, della Agenzia di Promozione Turistica Regionale e di Destinazione Romagna. Sono orgoglioso di aver ottenuto in questi 5 anni un incremento consistente anche sul turismo invernale in Romagna. Se sarò eletto e riconfermato alle elezioni del 26 gennaio 2020, il mio impegnerò proseguirà per incrementare gli investimenti sul Natale e il Capodanno e per rendere il territorio della Provincia di Ravenna sempre più appetibile ad un pubblico che ama l’arte, la cultura e il sano divertimento”.