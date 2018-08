Tanto pubblico per lo spettacolo "Requiem – L’Eccidio del Ponte degli Allocchi"

Un pubblico numeroso ed emozionato ha seguito mercoledì sera al Ponte dei Martiri la rappresentazione dell’evento teatrale “Requiem – L’Eccidio del Ponte degli Allocchi”, curato da Lady Godiva Teatro, con la drammaturgia e la regia di Eugenio Sideri, al quale hanno partecipato anche i ragazzi e le ragazze del progetto “Lavori in Comune”.

Lo spettacolo ha commemorato il 74° anniversario dell’eccidio fascista, avvenuto il 25 agosto 1944, quando furono ferocemente uccisi per rappresaglia dodici tra partigiani e patrioti ravennati. E ha reso in generale omaggio a tutte le vittime della barbarie nazifascista.

Le celebrazioni erano cominciate il 25 agosto, con la deposizione di corone alla lapide in memoria di don Giovanni Minzoni, in piazza Garibaldi, e ai busti di primo Sarti, Mario Pasi e Agamennone Vecchi, in piazza dei Caduti. Si erano interrotte per il maltempo e si sono concluse mercoledì con lo spettacolo e l’intervento del sindaco Michele de Pascale.