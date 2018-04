Tassa sui rifiuti più alta, Lista per Ravenna: "Aumento ingiustificato e troppe 'avarie'"

"Il 'pacco pasquale' sulla Tari 2018, che la giunta De Pascale ha confezionato per il consiglio comunale del 27 marzo scorso, contiene merce avariata". A lanciare l'accusa, dopo le critiche di tutta l'opposizione durante l'approvazione delle nuove aliquote dell'imposta sui rifiuti, è il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi. "Ancora una volta, come sempre, la tassa rifiuti aumenta e la colpa è dei cittadini - ironizza il consigliere d'opposizione - Non è responsabilità loro se gli obiettivi del Piano Regionale dei Rifiuti 2020 sono lontani dall’essere raggiunti a Ravenna, sia per la scarsa e maldestra diffusione della raccolta domiciliare, sia per la totale assenza della tariffazione puntuale, con cui ognuno pagherebbe in proporzione alla quantità di rifiuti che destina allo smaltimento: obiettivi in cui invece primeggiano altri Comuni che hanno scelto altri gestori. Ma nel pacco pasquale della Tari c’è scritto che nel 2018 la tassa aumenta del 2,3%, “in linea con gli anni scorsi”, a causa dell’“aumento di quantità di rifiuti raccolta e smaltita dal gestore Hera nel 2017”, che secondo il sindaco è “l’effetto indotto della ripresa economica che influisce sull' aumento delle attività produttive e dei consumi”.

L'assessore all'ambiente Gianandrea Baroncini, infatti, ha spiegato che il rincaro è dovuto a un aumento nella produzione dei rifiuti, circa un milione di tonnellate, in particolare per la ripresa economica. "Secondo gli accertamenti di Legambiente, tuttavia, i rifiuti smaltiti nel 2016 da Hera in provincia di Ravenna sono stati pari a 297,2 chili per abitante, mentre la raccolta differenziata è stata del 54,7% - prosegue Ancisi - Hera stessa ha poi comunicato che nel 2017, nel complesso dei Comuni serviti, la quota dei rifiuti smaltiti è stata ben inferiore, esattamente pari a 271,6 chili per abitante; come pure che la raccolta differenziata, fonte di ricavi per chi li gestisce bene, è stata invece superiore, esattamente pari al 56,6% (anche se ancora lontana dai risultati di altri importanti Comuni, come Parma, che viaggiano sul 75%). Dunque, solo la provincia di Ravenna avrebbe smaltito maggiori quantità di rifiuti e per causa di una ripresa economica più sfavillante? Difficile crederci, se è vero che nel 2017 la Camera di commercio ha registrato, nella nostra provincia, 328 imprese in meno, mentre la Confcommercio ravennate si è lamentata che, nonostante la piccola ripresa in campo nazionale, qui è perdurata la crisi dei consumi. Più facile che i maggiori costi del servizio siano conseguenza di una gestione inappropriata. Il problema è quindi il solito: i cittadini non possono controllare la qualità e i costi del servizio, che sono costretti a pagare a pie’ di lista, ma non lo fa neppure chi potrebbe e dovrebbe farlo".

I problemi sollevati dal consigliere di Lista per Ravenna sono diversi: "Dei 31 milioni da versare a Hera nel 2018, il 60% tocca alle famiglie e il 40% alle imprese: fino al 2012 si faceva equamente metà e metà; pesa troppo sulle bollette delle famiglie la superficie dell’abitazione rispetto al numero degli occupanti: fenomeno deprecabile soprattutto per le moltissime persone con scarso reddito, spesso anziane, residenti in abitazioni diventate troppo grandi per una famiglia ormai ridotta ad una o due persone, le quali in tal modo pagano per i rifiuti che, poco consumando, non producono; se è stato giusto aver tolto la Tari alle imprese per gli immobili vuoti e inutilizzati, è ingiusto non farlo per le famiglie; alla drastica riduzione o crisi delle imprese piccole, specie nel commercio, dovrebbe corrispondere una Tari decisamente ridotta per loro e aumentata per le grandi; scaricare i 595mila euro di chi non paga le bollette su chi le paga è un furto malamente legalizzato, come se lo si facesse con le multe al codice della strada: alle famiglie che non ce la fanno a pagare perché indigenti deve provvedere il servizio Sociale del Comune, ma per le altre si usino, come per le multe, i mezzi coattivi di rivalsa; buona parte dei 639.125 euro pagati a Hera per riscuotere le bollette si potrebbero risparmiare facendole incassare da Ravenna Entrate. Rispedire il pacco al mittente? La resa dei conti potrà farsi in cabina".