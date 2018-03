Tassa sui rifiuti più alta, M5S: "Una beffa per tutti i cittadini"

Giovedì il consiglio comunale di Lugo è stato chiamato, tra le altre cose, a votare sull'aumento della Tari, la tassa sui rifiuti. "Nonostante i rincari registrati già negli anni passati il Pd, con i voti contrari di tutta l'opposizione, ha approvato l'aumento della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti di oltre due punti percentuali per gli edifici residenziali, mentre la variazione per le attività economiche del territorio sarà ben più consistente - spiega il capogruppo del Movimento 5 stelle Domenico Coppola - L'aumento di spesa per i cittadini lughesi è conseguente alla stima di Atersir, l'agenzia territoriale che emana i bandi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dell'aumento dei costi di gestione del servizio. I piani economici e finanziari che abbiamo visionato non riportano elementi significativi che giustifichino questo aumento. C'è soltanto un generico riferimento ai mancati introiti generati da cittadini morosi o da crediti inesigibili, ma si parla di cifre molto contenute. E non ci è stato sottoposto alcun piano di investimenti da finanziare con l'aumento della tariffa".

"Quello che risulta, in pratica, è che a un certo punto Atersir si sia resa conto che la gestione corrente, cioè la spesa generata dall'ordinaria amministrazione del servizio da parte di Hera, sarebbe stata più onerosa del previsto - prosegue il consigliere d'opposizione - E invece di prevedere un piano di rientro dei costi e una gestione più razionale delle risorse, ha pensato bene di chiedere più soldi ai cittadini. In effetti la questione è talmente torbida che i nostri colleghi del M5S di Cervia ci hanno riferito che il sindaco Luca Coffari, del Pd, potrebbe decidere di aderire alle vie legali contro Atersir per la scarsa documentazione che l'agenzia ha messo a disposizione nel giustificare l'aumento dei costi. Dunque non capiamo per quale motivo il Pd di Lugo abbia rinunciato alla possibilità di opporsi ad questo aumento ingiustificato, a differenza di quanto prevedono di fare altre amministrazioni della provincia di Ravenna. Questi aumenti sono una beffa per tutti quei cittadini che si impegnano ogni giorno nella raccolta differenziata, e abbiamo l'impressione che l'amministrazione lughese non abbia alcun interesse a incentivare pratiche più virtuose che mirino all'abbassamento della tassa dei rifiuti. Per cui, ancora una volta, i lughesi dovranno rivolgersi al M5S affinché anche in questo ambito le cose migliorino. E ovviamente noi non ci sottrarremo al compito".