Tasso alcolemico record, minaccia i Carabinieri e stringe le mani al collo del suo cane

Non solo avrebbe offeso e insultato il titolare e i clienti del bar in cui si era recato, ma secondo i Carabinieri intervenuti avrebbe addirittura stretto le mani attorno al collo del suo cane, un volpino che aveva portato con sè, facendo prendere uno spavento a tutti i presenti nel locale. Ancora una volta i Carabinieri della Compagnia di Ravenna sono stati costretti a intervenire per porre fine all’azione di disturbo da parte di un cliente di un bar, che è stato in seguito arrestato per resistenza e oltraggio nei loro confronti, nonchè danneggiamento del mezzo militare.

Nelle maglie dei militari dell’Aliquota Radiomobile questa volta è finito un cittadino di origini cilene già conosciuto dalle Forze dell’ordine ravennati. L’uomo, un 35enne da tempo domiciliato in zona, nella tarda serata di domenica si è recato in un bar di Alfonsine dove, sin da subito, avrebbe tenuto un comportamento “ostile”, insultando e offendendo gli altri clienti e il proprietario, costretto a richiedere l’intervento dei militari dell’Arma. Al loro arrivo i militari, constatando l'evidente stato di agitazione dell'uomo, hanno cercato di portarlo alla calma: in tutta risposta il 35enne avrebbe spintonato i Carabinieri, opponendo resistenza e insultandoli con frasi minacciose e ingiuriose fino a quando avrebbe messo le mani al collo del suo stesso cane. Durante queste fasi l'uomo si è reso inoltre responsabile del reato di danneggiamento aggravato, poiché secondo i militari avrebbe sferrato dei calci all’autovettura di servizio procurando delle evidenti ammaccature al veicolo. L’uomo, inoltre, ha fatto registrare un tasso alcolemico davvero da record: quasi 3,45 grammi per litro. Il 35enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna in attesa del giudizio direttissimo, lunedì mattina è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna dove, in esito alla convalida dell’arresto, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia giudiziaria.