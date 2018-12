Tcr dona un simulatore di logistica portuale agli studenti

Intervenendo sabato alla cerimonia di consegna delle borse di studio "Valeriano Ventimiglia" indette dal triennio di Logistica presso l'ITIS Nullo Baldini, Giannantonio Mingozzi, presidente di Terminal container Ravenna, ha confermato il contributo economico del terminal al nuovo diploma. Esso è finalizzato in particolare all'acquisto del Simulatore di logistica portuale, un nuovo strumento in grado di riprodurre situazioni reali delle operazioni di imbarco e sbarco capace di influire con efficacia nel contesto pratico e conoscitivo degli studi.

Alla presenza degli studenti, del dirigente scolastico Antonio Grimaldi e di Fabio Iezzi, coordinatore del corso di trasporti e logistica, Mingozzi ha sottolineato come "gli operatori portuali abbiano il dovere di contribuire alla formazione dei giovani in particolare verso le nuove tecnologie sempre più complesse ed evolute; la qualità e la sicurezza nella movimentazione di merci e container incide anche sulla competitività del nostro porto; è molto positivo che ITIS e Università a Ravenna (con il nuovo triennio di diritto portuale) si dedichino a formare figure di assoluta eccellenza nelle operazioni portuali per il breve e medio periodo".