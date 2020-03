Il Teatro Alighieri chiuso fino ad aprile: come richiedere il rimborso

Chiude fino al 3 aprile 2020 il Teatro Alighieri di Ravenna, in osservanza al decreto del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 che ha disposto le nuove misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus. Oltre un mese di chiusura nello storico teatro cittadino.

A tutela della salute degli spettatori tutti gli eventi in programma fino a tale data sono quindi sospesi: i titolari di abbonamenti e coloro che hanno acquistato biglietti per tali spettacoli saranno informati via e-mail sulla loro possibile riprogrammazione e sulle modalità di rimborso.

L’Associazione Musicale Angelo Mariani comunica che è stato rinviato a data da destinarsi il concerto previsto per martedì 10 marzo 2020 con il duo Raffaello Bellavista pianoforte e Matteo Marabini marimba e vibrafono, mentre è stato annullato il concerto della Camerata Strumentale Città di Prato previsto per lunedì 16 marzo 2020 all’interno della stagione “Ravenna Musica 2020”, non avendo purtroppo l’orchestra la disponibilità di altra data.

Annullati anche gli incontri di introduzione all’ascolto dei programmi dei due concerti, previsti per sabato 7 marzo (Sala Corelli) e sabato 14 marzo (Biblioteca Classense).

I rimborsi

Gli abbonati alla stagione “Ravenna Musica 2020” potranno richiedere il rimborso della quota parte dell’abbonamento relativa al concerto del 16 marzo 2020, recandosi presso la Biglietteria del Teatro Alighieri entro il 15 aprile 2020.

Chi ha acquistato il singolo biglietto al botteghino o nelle filiali de La Cassa Spa potrà chiederne il rimborso presso la Biglietteria del Teatro Alighieri sempre fino al 15 aprile; se l’acquisto è avvenuto online dovrà invece inviare entro la stessa data un’e-mail a supportotmaster@vivaticket.com.