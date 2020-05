Teatro in streaming: in rete gli ultimi due spettacoli per ragazzi

"L'Acciarino magico" e "Nico cerca un amico": questi gli ultimi due appuntamenti con il teatro ragazzi in streaming promosso da Legacoop Culturmedia Romagna in collaborazione con Accademia Perduta Romagna Teatri e le altre cooperative dello spettacolo associate. Otto nel complesso gli spettacoli della rassegna avviata un mese fa con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sulla difficile situazione dei lavoratori della cultura e dello spettacolo, fermi da più di due mesi a causa dell'epidemia. Più di 400 le famiglie che si sono iscritte per assistere all'iniziativa sui canali social di Legacoop Romagna.

Sabato 9 e domenica 10 maggio, rispettivamente alle 16 e alle 17,15, andranno in onda "L'Acciarino Magico" e "Nico cerca un amico", presentati dalla compagnia Il Baule volante.

L'Acciarino magico – scritto e interpretato da Andrea Lugli con accompagnamento sonoro dal vivo a cura di Stefano Sardi – trae origine da una fiaba di Andersen meno frequentata ma, non di meno, cara all'immaginario collettivo per i significati reconditi che racchiude: la speranza verso il futuro, l'indomita forza della gioventù, l'importanza del coraggio ma anche della prudenza e del saper superare la paura.

"Nico cerca un amico" porta in scena Liliana Letterese e Andrea Lugli, con le musiche originali di Stefano Sardi. Racconta la storia di Nico, un topolino felice che ha voglia di cercare un nuovo amico speciale, diverso da lui. Tratto da un delizioso racconto di Matthias Hoppe, Nico cerca un amico è una riflessione sull’amicizia e sulla diversità proposta in un linguaggio semplice e poetico. In scena due attori raccontano la storia con pupazzi animati a vista.