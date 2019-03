Teatro Rasi tutto esaurito per lo spettacolo degli allievi di Tam. Marescotti: "Da replicare"

Teatro Rasi tutto esaurito domenica sera per lo spettacolo/saggio degli allievi di tam, l’Accademia teatro Marescotti. Un susseguirsi di scene ispirate al teatro classico e moderno, o a film intervallate tra loro da monologhi a proscenio sul tema della pazzia, ha offerto al pubblico due ore di occasioni per ridere ed emozionarsi. Sul palco i più giovani allievi, una decina è sotto in vent’anni, hanno vestito i panni di più personaggi sia tragici che comici, ma nel complesso tutti gli aspiranti attori sono riusciti nell’intento di mettere in luce con successo i risultati conseguiti grazie agli insegnamenti forniti dalla scuola per attori guidata da Ivano Marescotti.

“Gli allievi hanno stupito anche me- dichiara Marescotti – portando al grado massimo la presentazione delle scene sulle quali abbiamo lavorato a partire da gennaio. E’ un lavoro prezioso quello che è stato presentato al pubblico e mi rallegro del fatto che sia stato apprezzato. Per questo motivo è mia seria intenzione replicarlo al più presto in teatro sia per offrirlo al pubblico ravennate sia per presentare gli allievi a figure importanti del mercato televisivo e cinematografico”.

Tra gli ospiti c'era l’assessore alla Cultura Elsa Signorino che nel suo saluto ha dichiarato il sostegno dell’amministrazione comunale a Tam. Commentando lo spettacolo, Signorino ha affermato di aver assistito ad “una bella prova di impegno e qualità da parte degli allievi”. In apertura, durante il saluto, ha dichiarato, tra l’altro, che “Tam è una esperienza importante per la città e rappresenta una tessera importante nel quadro della nostra tradizione teatrale” e ha espresso un omaggio a Marescotti per la generosità che lo contraddistingue nel voler trasmettere la sua esperienza attraverso l’insegnamento.