Per un teatro senza barriere: a Lugo arriva l'audiodescrizione per non vedenti

Per la prima volta a Lugo una rappresentazione di prosa verrà audiodescritta per non vedenti o ipovedenti. La prima occasione sarà lo spettacolo Le sorelle Materassi di sabato 12 gennaio, messo in scena al Teatro Rossini.

L’idea è stata proposta da Guido Neri, presidente dell'associazione Amici del Teatro Rossini.

“L'estate scorsa – spiega Neri - ho sentito parlare dell'audiodescrizione degli spettacoli di prosa a opera del Centro Diego Fabbri di Forlì. Pensando agli amici colpiti da maculopatia, a un mio socio non vedente e agli altri possibili fruitori di questo servizio, mi sono subito impegnato a portare questa possibilità anche a Lugo. Il Centro si è dimostrato pronto ad andare incontro alle necessità dei teatri e, grazie anche all'aiuto finanziario della Fondazione Cassa Monte Lugo e di Credit Agricole, abbiamo combinato due interventi, quello appunto del 12 gennaio e quello di sabato 30 marzo, sempre al Teatro Rossini, per lo spettacolo Il vangelo secondo Lorenzo”.

“Riportare a teatro anche solo uno spettatore – conclude Guido Neri - poteva essere già un obiettivo socialmente valido. Quando poi la Fondazione del Teatro ha messo a disposizione perfino il palco del sindaco, in caso di necessità, ho capito che l'iniziativa è stata davvero apprezzata”.

Come funziona l'audiodescrizione? Al pubblico non vedente e ipovedente verranno fornite delle cuffie wireless, grazie alle quali potranno sentire una voce narrante.