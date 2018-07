Cade dalla scala e precipita da tre metri d'altezza: paura per un tecnico

Un volo di tre metri e poi la caduta al suolo. Giovedì mattina, intorno alle 10.30, un tecnico di una compagnia telefonica impegnato in alcuni lavori, in un'abitazione della zona di Villa Pianta, è scivolato mentre si trovava su di una scala, precipitando al suolo dall'altezza di tre metri. I colleghi hanno subito dato l'allarme telefonando ai soccorsi del 118, giunti sul posto con ambulanza ed elicottero. L'uomo, rimasto cosciente, è stato trasportato per le cure del caso in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena.