Teho Teardo emoziona Bagnacavallo con il suo concerto

Non ha deluso le attese il secondo appuntamento di "Terrena" che mercoledì sera si è svolto al Chiostro di San Francesco a Bagnacavallo. Teho Teardo, noto compositore e musicista contemporaneo che ha prodotto molte colonne sonore per registi del calibro di Salvatores e Sorrentino, ha entusiasmato il pubblico con il concerto per due violoncelli ed una viola e gli strumenti elettronici dal titolo Music for Wilder Mann, accompagnato dalle proiezioni delle fotografie di Charles Fréges. Al termine del concerto, un lunghissimo applauso dei partecipanti che hanno riempito il chiostro ha invitato il compositore a ripresentarsi sul palco, per eseguire altri due brani. Interesse e partecipazione ha suscitato anche la mostra sull’ostinazione e la solitudine degli alberi di Adriano Zanni, ospitata all'interno dell’antico convento. La serata è stata organizzata in collaborazione con l’Albergo Antico Convento di San Francesco.