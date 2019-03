Tempesta di vento sferza il Ravennate, raffiche oltre i 100 km/h: alberi crollati, tetti scoperchiati e mareggiate

Una notte tempestosa. Tutto il Ravennate è stato sferzato dalla Bora, con raffiche da record. Venti che hanno superato abbondantemente i 100 chilometri orari, scoperchiando in alcuni casi tetti, abbattendo alberi e causando improvvise mareggiate. La situazione è stata critica in tutto il territorio. Quella tra lunedì e martedì è stata una notte di lavoro per Vigili del Fuoco, Polizia Locale e forze dell'ordine. A Ravenna la stazione meteo dell'Arpae ha registrato una raffica di 109 chilometri orari.

Situazione critica a Cervia. Vento molto forte, con raffiche oltre i 46 nodi, e pioggia hanno messo a dura prova i pini, molti dei quali caduti al suolo. Tanti gli alberi che sono capitolati anche contro le auto in sosta. Al molo nord si è rotta una paratia con conseguente allagamento della strada. Il Kalumet è stato sgomberato. La tempesta si è placata nel cuore della notte assieme alla pioggia, lasciando dietro di se una lunga scia di danni e freddo. Il crollo delle temperature ha favorito il ritorno della neve a quote molto basse, con imbiancante oltre i 400 metri.

Mercoledì sono attese condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per transito di nubi alte di scarsa consistenza. Le temperature minime sono attese in ulteriore diminuzione con valori tra 3 e 7 gradi, mentre le massime non subiranno variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli-moderati dai quadranti nord-orientali. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "il consolidamento del promontorio atlantico sull' Europa occidentale e il lento allontanamento del minimo depressionario tra mar Ionio ed Egeo, convoglieranno flussi settentrionali secchi e freschi sul territorio regionale con condizioni di tempo stabile e soleggiato. Le temperature sono attesa nella norma stagionale, in aumento verso il fine settimana".

Savio, via Martiri Fantini (foto di Mauro)