La tempesta di vento e la mareggiata sorprende gli ospiti del Kalumet: sgombero immediato

Improvvisa ed impetuosa. La Bora ha fatto sentire il suo urlo nella tarda serata di lunedì intorno alle 23. Era prevista ed anche i meteorologici si attendevano raffiche di oltre 100 chilometri orari. I venti hanno sferzato per tutta la nottata tra lunedì e martedì, perdendo forza dopo le 3. Vento, mareggiata e alta marea hanno colto di sorpresa anche gli ospiti e personale del Kalumet al molo nord di Cervia. "Si è reso necessario ordinare lo sgombero immediato", ha spiegato il sindaco Luca Coffari.

Fortunatamente non vi sono stati feriti. La Bora ha messo a dura prova soprattutto la resistenza del verde pubblico, con numerosi alberi capitolati. Mentre non si registrerebbero danni alle strutture balneari, risparmiate dalla furia del mare: "La duna di protezione ha retto bene alla mareggiata e non si segnalano particolari danni agli stabilimenti", tranquillizza Coffari.