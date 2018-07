Tempo di ferie: chiusura estiva per la Biblioteca comunale di Faenza

La Biblioteca comunale manfrediana di Faenza resterà chiusa al pubblico da mercoledì 1 agosto fino a martedì 21 agosto. Durante la chiusura dei locali saranno effettuati, come consuetudine in questo periodo, lavori di pulizia e riordino dei fondi librari. Per quanto riguarda la biblioteca decentrata di Granarolo Faentino, aperta il venerdì pomeriggio, è chiusa già dalla fine del mese di giugno e riaprirà soltanto venerdì 14 settembre, mentre la Biblioteca di Reda resta aperta per tutta l'estate con il consueto orario al pubblico, articolato su un pomeriggio alla settimana: il lunedì dalle 15.30 alle 18.30.